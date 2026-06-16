Casa da Música, no Porto, com concertos gratuitos este verão

Um arraial com curadoria da banda Nunca Mates o Mandarim - com Beatriz Gosta e David Bruno como anfitriões e um DJ set da dupla Más Influências - é uma das propostas do espaço cultural do Porto.

A banda portuguesa Nunca Mates o Mandarim organizou um arraial para a noite de São João (dia 23)

A banda portuguesa Nunca Mates o Mandarim organizou um arraial para a noite de São João (dia 23) D. R.

O verão na Casa da Música, no Porto, vai ser marcado por vários concertos gratuitos, a começar na sexta-feira no arranque para o São João até aos habituais concertos na Avenida dos Aliados, em setembro, anunciou esta terça-feira a instituição.

Na sexta-feira, a Orquestra Sinfónica do Porto, sob direção do jovem maestro Henrique Constância, vai dar um concerto gratuito, na Sala Suggia da Casa da Música, num "programa muito festivo", como disse aos jornalistas o diretor artístico da instituição, François Bou.

O programa vai incluir a versão original de "Noite de São João", de Mussorgsky, seguindo-se peças como a abertura de "Guilherme Tell", de Rossini, ou a de "O Sonho de uma Noite de Verão", de Mendelssohn, e excertos das suites de "L'Arlésienne", de Bizet.

"O parêntesis do verão prepara-nos para o segundo ciclo da programação da Casa da Música, em setembro", afirmou Bou, com o diretor-adjunto, Rui Pereira, a frisar o facto de haver "imensos concertos de entrada livre" nos próximos meses, num duplo papel da missão de serviço público da Casa da Música, a interagir com a comunidade através do acolhimento de escolas e competições nacionais e internacionais e da oferta de espetáculos aos vários públicos.

O programa do "São João na Casa" inclui, no dia 23 após o jogo da seleção nacional de futebol masculino no Mundial, o arraial especial "Nunca Mates o Arraial", com curadoria da banda Nunca Mates o Mandarim, com Beatriz Gosta e David Bruno como anfitriões.

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No cais de carga da Casa da Música, a noite começa com o Bar Dançante de Mike El Nite e João Não, seguindo com Vitória Vermelho e Luís Lucas, Rapaz Ego, Nunca Mates o Mandarim a partir das 00:00, e de novo Bar Dançante, antes do fecho com Más Influências.

Também com entrada livre será possível assistir a momentos dos concursos Santa Cecília (de piano) e Suggia (de violoncelo).

A programação da Casa da Música para o verão inclui, entre muitos outros nomes, atuações na esplanada dos argentinos El Sonidero Insurgente, da brasileira Melly e de Nico & The Bluebirds.

Em setembro, ainda na esplanada, o Clube do Choro do Porto convida o pianista brasileiro Cristóvão Bastos (que já tocou com alguns dos principais nomes da música brasileira) que vai atuar com a cantora Ilana Volcov.

Nos dias 04 e 05 de setembro, a Sinfónica do Porto e a Orquestra Som da Rua apresentam-se na Avenida dos Aliados, marcando o fim da programação de verão da Casa da Música.