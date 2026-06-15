Timothée Chalamet prefere o título dos Knicks a vencer um Óscar

Chalamet na chegada à final da NBA, jogo que acabaria vencido pelo New York KnicksAP Photo/Ross D. Franklin
Na noite de sábado, 13 de junho, depois de os New York Knicks vencerem os San Antonio Spurs por 94-90 no quinto jogo das finais da NBA, no Frost Bank Center, em San Antonio, o ator foi abordado pelas câmaras da ESPN em plena celebração. “Prefiro muito mais isto aos Óscares. Vamos lá! Os Knicks são campeões!”, disse.
A frase surgiu poucos minutos depois de os Knicks fecharem a série por 4-1 e conquistarem o primeiro título da NBA desde 1973. Chalamet, nascido em Nova Iorque, acompanhou vários jogos da equipa durante os playoffs – as eliminatórias – e esteve entre as figuras conhecidas que marcaram presença nas finais, ao lado de nomes como o realizador Spike Lee e o ator Ben Stiller. O momento foi divulgado pelo programa SportsCenter, da ESPN, e mais tarde republicado pelo canal Entertainment Tonight.
A referência aos Óscares tem também contexto próprio. Chalamet, de 30 anos, continua sem vencer uma estatueta da Academia, apesar de já ter sido nomeado ao prémio de Melhor Ator por três ocasiões: Call Me by Your Name, (2018), A Complete Unknown (2024) e Marty Supreme (2025).
O episódio acontece poucos meses depois de outra declaração de Chalamet ter provocado debate. Em março deste ano, numa conversa gravada com o ator Matthew McConaughey para a revista Variety, o ator falou sobre a vontade de fazer trabalho popular e de grande alcance, afastando-se de formas artísticas que descreveu como dependentes de preservação institucional. “Não quero trabalhar em ballet ou ópera, ou em coisas em que seja tipo: ‘Ei, mantenham isto vivo’, mesmo que já ninguém se importe com isto.”
À altura, as declarações foram criticadas por figuras e instituições ligadas às artes performativas, e chegaram a ser apontadas por alguns comentadores como um momento sensível na fase final da sua campanha aos Óscares. Acabaria por perder para Michael B. Jordan na cerimónia. Nos últimos anos, o ator destacou-se ainda em grandes produções de estúdio, casos de Duna e Wonka.