Bruno Pernadas, Club Makumba e Inês Marques Lucas nos Banhos Velhos das Taipas em Guimarães

A 15.ª edição do evento, que decorre de maio a setembro nas Caldas das Taipas, em Guimarães, com entrada livre, vai ter concertos, sessões de cinema, peças de teatro e ateliês infantis.

Bruno Pernadas, Club Makumba, Inês Marques Lucas e Memória de Peixe vão marcar presença na 15.ª edição dos Banhos Velhos, que decorre até setembro, nas Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, anunciou esta terça-feira a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização adiantou que a 15.ª edição dos Banhos Velhos, que este ano se realiza de maio a setembro, vai também receber no Museu Cultural das Caldas da Taipas cinema, tertúlias, ateliês infantis, visitas guiadas, uma noite de astronomia e uma aula de iniciação à canoagem, numa "temporada cultural com mais de 20 iniciativas para todas as idades, com entrada livre".

Luís Mota, da organização, citado na nota, diz que a 15.ª edição dos Banhos Velhos "traz várias novidades, tanto na programação como na utilização do espaço", acrescentado que, "entre as principais inovações estão novas atividades, como os banhos de canoa, que ligam o evento à natureza e ao rio, e a reformulação do 'workshop' de escrita criativa, agora adaptado a diferentes públicos".

A programação inclui uma tertúlia com "diretores de grandes festivais de verão, incentivando a reflexão sobre a música ao vivo em Portugal", havendo ainda "um reforço da aposta na música local, com dois dias extra dedicados a bandas da região de Guimarães", distrito de Braga.

Quanto ao espaço, Luís Mota indica que "os concertos terão uma abordagem mais intimista, concentrando-se no recinto dos Banhos Velhos, valorizando o caráter único do local", sublinhando que "ao longo de mais de quatro meses, o público poderá contar com a atuação de alguns dos nomes de maior destaque da música nacional".

"A música chega dia 05 de junho com Inês Marques Lucas e Rapaz Ego e, no dia seguinte, com apresentação do novo projeto local de THEO & The DONS; a 04 de julho o palco é entregue a Bruno Pernadas e Hot Air Balloon; agosto traz um dia de muita festa e celebração com Memória de Peixe e Fidju Kitxora, e ainda, a tradicional Noite de Fados com o Grupo de Fados da Vila", revela a organização.

Em setembro, "há dose dupla, no dia 18, com Club Makumba e PZ + Banda Pijama, enquanto, no dia 19, a temporada encerra com as bandas locais This Penguin Can Fly e Tyroliro".

"Ainda no universo musical, destaque para uma tertúlia muito especial que coloca em perspetiva os últimos 15 anos de música ao vivo em Portugal e reflete sobre os próximos 15 com convidados de relevo da cena musical nacional", lê-se no comunicado.

A área de serviço educativo marca o arranque da temporada cultural a 23 de maio, com a apresentação do livro "As lontrinhas regressam ao Parque das Taipas" numa parceria entre o agrupamento de escolas das Taipas, o clube Náutico das Taipas e a Taipas Termal.

Além disso, "há ainda para explorar duas oficinas de barro, uma aula de iniciação à canoagem, 'workshop' de escrita criativa e 'character design', visitas guiadas e uma noite de astronomia".

Segundo os organizadores, "o cinema ao ar livre é também presença regular e, por isso mesmo, regressa às piscinas de verão da Taipas Termal", e, em julho, "acontece a primeira sessão com a exibição do filme 'It was just an accident' de Jafar Panahi", enquanto "em agosto, 'Sentimental Value', de Joachim Trier, completa o ciclo".

O teatro fará, também, o seu regresso à agenda cultural dos Banhos Velhos pela companhia de teatro ATRAMA com a peça "Aquistas" -- "uma peça onde o público é convidado a participar ativamente num contexto de 'relax' no SPA Termal".

Em setembro, a fechar a temporada, o GTAC -- Grupo de Teatro Amador de Campelos, traz ao museu cultural a peça "Apeadeiro Rural".

À 15.ª edição, os Banhos Velhos consolidam um modelo que combina diversidade artística com uma forte ligação ao território, equilibrando a continuidade de iniciativas já reconhecidas pelo público com espaço para inovação, aproveitando as condições e infraestruturas da vila termal", destaca a organização.