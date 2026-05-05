Marisa Monte apresenta o espetáculo "Phonica" no Porto em setembro

A cantora brasileira Marisa Monte apresenta, em 20 de setembro, no Porto, o espetáculo Phonica, no qual atua acompanhada de uma orquestra, foi esta terça-feira anunciado.
O espetáculo, que promove "um encontro singular entre a música popular brasileira e a linguagem sinfónica", acontece na Super Bock Arena -- Pavilhão Rosa Mota, de acordo com a promotora Grupo Chiado, num comunicado divulgado esta terça-feira.
Marisa Monte leva o espetáculo ao Porto, dois dias depois de o apresentar na MEO Arena, em Lisboa.
Neste espetáculo, estreado em outubro passado no Brasil, Marisa Monte apresenta-se em palco acompanhada por uma orquestra de 55 elementos, com direção do maestro André Bachur.
Em "Phonica", Marisa Monte revisita um repertório "que atravessa gerações", do qual fazem parte "canções emblemáticas" da sua carreira a solo e "momentos marcantes" de projetos como os Tribalistas, que partilha com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.
Os temas são apresentados com arranjos inéditos, "concebidos especialmente para este diálogo entre o popular e o sinfónico".
Marisa Monte, 58 anos, com formação em canto lírico, é uma das mais conhecidas cantoras e autoras da música popular brasileira contemporânea, com mais de 30 anos de carreira e um repertório que inclui os álbuns "Verde Anil Amarelo Cor de Rosa e Carvão" (1994), "Memórias, Crónicas e Declarações de Amor" (2000), "Universo ao Meu Redor" e "Infinito Particular", ambos de 2006.
No início dos anos 2000, Marisa Monte juntou-se a Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes formando os Tribalistas, que criaram canções como "Já sei namorar", "Velha infância" e "Passe em casa".