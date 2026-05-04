Festival Cuca Monga com concertos de Capitão Fausto e Zarco com Sérgio Godinho

O festival lisboeta acontece este ano a 25 e 26 de setembro e contará com concertos de Sophia Chablau, Capitão Fausto, Leonor Arnaut, Rapaz Ego e Beatriz Pessoa, entre outros.

Um encontro de gerações: a banda portuguesa Zarco (na imagem) vai atuar com Sérgio Godinho em Lisboa, num concerto que terá Leonor Godinho (filha de Sérgio Godinho) como convidada

Um encontro de gerações: a banda portuguesa Zarco (na imagem) vai atuar com Sérgio Godinho em Lisboa, num concerto que terá Leonor Godinho (filha de Sérgio Godinho) como convidada D. R.

O músico Sérgio Godinho vai juntar-se a ZARCO para um concerto na 4.ª edição do Festival Cuca Monga, que acontece em setembro em Lisboa e cujas primeiras oito confirmações foram esta segunda-feira anunciadas.

À 4.ª edição, o festival promovido pela editora Cuca Monga regressa aos Jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta e "um dos principais destaques é um concerto especial e irrepetível de Sérgio Godinho e ZARCO, no qual serão tocados e cantados temas de ambos", de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

"A este acontecimento juntar-se-á Leonor Godinho, filha de Sérgio e companheira de sempre de ZARCO, que cantará no espetáculo", lê-se no comunicado.

A organização destaca também "a experiência de assistir pela primeira vez a um grande concerto e em formato festival de Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo em Portugal", referindo que "a presença da banda de São Paulo é a primeira pista de um cartaz que promete mais nomes além-atlânticos, num esforço que a Cuca Monga está a fazer para aproximar a música portuguesa e brasileira".

A lista de primeiras confirmações inclui ainda Capitão Fausto, Marquise, Leonor Arnaut, Rapaz Ego e Beatriz Pessoa, e "até setembro serão anunciados mais nomes que vão completar o cartaz".

O festival acontece em 25 e 26 de setembro, num recinto fechado, com dois palcos, várias bancas de comes e bebes, 'merchandise' e "contará com música a partir da tarde até madrugada fora".

Os passes de dois dias custam 40 euros, valor que irá aumentar em breve. Já os bilhetes diários custam 30 euros.

A Cuca Monga, que além de editora de música é uma associação, coletivo e produtora artística, foi fundada em 2014 pelos então cinco elementos dos Capitão Fausto (Tomás Wallenstein, Manuel Palha, Domingos Coimbra, Salvador Seabra e Francisco Ferreira, que entretanto deixou a banda), mais Diogo Rodrigues, Joaquim Quadros, Vicente Futscher e António Branco.

A Cuca Monga atualmente trabalha com mais de 20 artistas, incluindo Beatriz Pessoa, emmy Curl, Rapaz Ego, Jasmim e Hause Plants, e conta com centenas de obras editadas.