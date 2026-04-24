Prémios Play: 'Pôr do Sol' é a canção do ano e Toy protagonizou o momento da noite ao chamar 'filho da puta' a Trump

O tema Pôr do Sol, da banda Vizinhos, conquistou o prémio de Canção do Ano na oitava edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, que se realizou esta quinta-feira, 23 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.
Nesta edição, também foram distinguidos artistas como Mizzy Miles, que conquistou o prémio de Melhor Álbum com Fim do Nada, o rapper Plutonio, que foi distinguido como Melhor Artista Masculino; a fadista Sara Correia, que recebeu o prémio de Melhor Artista Feminina; os Napa, que receberam o prémio Artista Revelação, e os Calema, que foram reconhecidos como Melhor Grupo, pelo quinto ano consecutivo. Jorge Palma foi distinguido com o Prémio Carreira e, em palco, de cravo vermelho ao peito, apelou: "Não deixem que o 25 de Abril se torne uma memória distante, uma imagem a desvanecer-se lá longe"
A fafista Carminho venceu na categoria de Melhor Álbum de Fado; e o prémio de Melhor Videoclipe foi entregue a Moleirinha, que junta os artistas Karetus, CONAN OSIRIS, Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce e Júlio Pereira.
A gala também ficou marcada pelo apoio do cantor Toy ao boicote à Eurovisão. Em palco, o artista português afirmou: “A rapaziada precisa de se mostrar, estão no início de carreira, mas nunca digam que a cultura e a política não se misturam. A cultura é a melhor arma contra alguns sistemas políticos como o assassino de crianças Netanyahu e como o "son of a bitch", filho da puta em português, Donald Trump.
Confira aqui a lista completa de vencedores:
Melhor Artista Feminina
Sara Correia
Melhor Artista Masculino
Plutonio
Melhor Canção Ligeira e Popular
Oh Clementina, Khiaro, Luís Fialho e Marotos da Concertina
Prémio Lusofonia
Vaitimbora, Mari Froes e Trinix
Melhor Videoclipe
Moleirinha, Karetus, Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce, Conan Osiris e Júlio Pereira
Melhor Álbum Jazz
Aperture, João Barradas Trio
Melhor Álbum Clássica/Erudita
Kokyuu, Luís Tinoco
Melhor Álbum Fado
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, Carminho
Artista Revelação
NAPA
Melhor Grupo
Calema
Prémio da Crítica
Viva La Muerte, Mão Morta
Melhor Álbum
Fim do Nada, Mizzy Miles
Prémio Carreira
Jorge Palma
Vodafone Canção do Ano
Pôr do Sol, Vizinhos