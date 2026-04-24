Prémios Play: 'Pôr do Sol' é a canção do ano e Toy protagonizou o momento da noite ao chamar 'filho da puta' a Trump

A 8ª edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa realizou-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, esta quinta-feira. Bandas e artistas como Vizinhos, Sara Correia, Plutonio e Calema foram premiados.

O tema Pôr do Sol, da banda Vizinhos, conquistou o prémio de Canção do Ano na oitava edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, que se realizou esta quinta-feira, 23 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Nesta edição, também foram distinguidos artistas como Mizzy Miles, que conquistou o prémio de Melhor Álbum com Fim do Nada, o rapper Plutonio, que foi distinguido como Melhor Artista Masculino; a fadista Sara Correia, que recebeu o prémio de Melhor Artista Feminina; os Napa, que receberam o prémio Artista Revelação, e os Calema, que foram reconhecidos como Melhor Grupo, pelo quinto ano consecutivo. Jorge Palma foi distinguido com o Prémio Carreira e, em palco, de cravo vermelho ao peito, apelou: "Não deixem que o 25 de Abril se torne uma memória distante, uma imagem a desvanecer-se lá longe"

A fafista Carminho venceu na categoria de Melhor Álbum de Fado; e o prémio de Melhor Videoclipe foi entregue a Moleirinha, que junta os artistas Karetus, CONAN OSIRIS, Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce e Júlio Pereira.

A gala também ficou marcada pelo apoio do cantor Toy ao boicote à Eurovisão. Em palco, o artista português afirmou: “A rapaziada precisa de se mostrar, estão no início de carreira, mas nunca digam que a cultura e a política não se misturam. A cultura é a melhor arma contra alguns sistemas políticos como o assassino de crianças Netanyahu e como o "son of a bitch", filho da puta em português, Donald Trump.

Confira aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Artista Feminina

Sara Correia

Melhor Artista Masculino

Plutonio

Melhor Canção Ligeira e Popular

Oh Clementina, Khiaro, Luís Fialho e Marotos da Concertina

Prémio Lusofonia

Vaitimbora, Mari Froes e Trinix

Melhor Videoclipe

Moleirinha, Karetus, Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce, Conan Osiris e Júlio Pereira

Melhor Álbum Jazz

Aperture, João Barradas Trio

Melhor Álbum Clássica/Erudita

Kokyuu, Luís Tinoco

Melhor Álbum Fado

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, Carminho

Artista Revelação

NAPA

Melhor Grupo

Calema

Prémio da Crítica

Viva La Muerte, Mão Morta

Melhor Álbum

Fim do Nada, Mizzy Miles

Prémio Carreira

Jorge Palma

Vodafone Canção do Ano

Pôr do Sol, Vizinhos