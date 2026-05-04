Serralves em Festa regressa para 20.ª edição com 50 horas de arte contemporânea no Porto

O evento, que decorre de 29 a 31 de maio no Porto, contará com concertos de Cybotron, You Origin, Mão Morta e Conan Osiris, entre outras propostas multidisciplinares.

O Serralves em Festa regressa ao Porto entre 29 e 31 de maio para mais 50 horas ininterruptas e gratuitas de arte contemporânea, assinalando a 20.ª edição com "Caravanserá", um desfile pela Baixa do Porto a 28 de maio.

A 20.ª edição do Serralves em Festa vai oferecer 50 horas de espetáculos de música, dança, exposições, teatro de rua, circo contemporâneo, sessões de cinema de Manoel de Oliveira, oficinas e visitas orientadas, com 650 artistas de 34 nacionalidades.

Antes de a festa começar oficialmente no Museu de Serralves, a cidade do Porto vai receber "Caravanserá", um desfile do coreógrafo brasileiro Gustavo Ciríaco, que conta com cerca de 80 elementos e vai espalhar-se pelas ruas da cidade no dia 28 de maio, servindo como um aquecimento do público e um convite para o Serralves em Festa, disse hoje, em conferência de imprensa, Cristina Grande, uma das responsáveis pela programação das artes performativas.

"Há sempre um momento de aquecimento, de lembrar que se espera um fim de semana interminável. São 50 horas e há um momento do 'warm-up' que vai acontecer num percurso pela cidade. É intitulado 'Caravanserá'. É de um artista brasileiro, performer, coreógrafo, investigador, que cruza as artes performativas e visuais e que nos traz um cortejo, uma parada, uma grande parada, sensorial, coreográfica, mas também musical e com uma forte componente artística", afirmou.

O desfile "Caravanserá" vai juntar a Academia Costa Cabral, a Academia de Música, o Departamento de Design da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e também o Centro Coreográfico Instável, declarou Cristina Grande.

"[Será] uma enorme parada que sai [da Faculdade] de Belas Artes e que vai até à Praça D. João I numa celebração de uma artista, a mãe do Gustavo Ciríaco, Maria José Ciríaco, que era uma artista carioca visionária, irreverente, poeta, escritora, também pedagoga. [...] Parece-me muito importante, a dimensão coletiva que uma grande parada significa", acrescentou Cristina Grande.

Outro dos destaques no Serralves em Festa vai ser o espetáculo acrobático de grande formato "Tenet", da Eunoia Kollectiva, na Praça D. João I, que utiliza música ao vivo, inversões físicas, para questionar a forma como a realidade é percecionada.

Um outro espetáculo que Cristina Grande assinalou foi "Respire", da companhia francesa Les Filles du Renard Pâle, e que é "um grande projeto que vai desde a Casa de Serralves até ao fim do Parterre Lateral".

"É uma obra espetacular, com 75 metros de percurso, a 11 metros de altura e que traz para além da acrobacia, a música a que se juntam Ana Deus e também Alexandre Soares", explicou a programadora.

Além destes momentos de artes performativas, com artes circenses, música e teatro, o Serralves em Festa aposta também na área da música com vários artistas nacionais e internacionais a subirem a palco.

A banda portuguesa Mão Morta vai estrear uma nova obra com a participação de João Barradas e Mariana Vilanova, mas vai também haver atuações de Conan Osiris e dos Cremalheira do Apocalipse, um coletivo de 20 membros que criar música participativa no âmbito de um programa de inclusão social.

De artistas internacionais, vão passar pelo Serralves em Festa nomes como Cybotron, pioneiros da música eletrónica em Detroit, nos EUA, o projeto You Origin (de Stephen O'Malley com o ensemble Alponom) que vai apresentar uma obra para 10 trompas alpistas para ilustrar a acústica de Serralves, a banda britânica The Sabres of Paradise ou o duo de Barcelona Dame Area.

"Palavras ao seu lugar -- Bicho Papelão", uma peça com humor e criatividade que celebra a importância da leitura e dos livros, ou a peça coreográfica "A Cavalo, no Jardim", de Sónia Baptista, inspirada em referências culturais e literárias sobre o cavalo e a sua relação com o ser humano, são outros espetáculos que se podem ver durante as 50 horas 'non stop' do Serralves em Festa.

O Serralves em Festa abre portas às 18:00 de dia 29 de maio e encerra às 22:00 do dia 31.