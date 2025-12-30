Sábado – Pense por si

Pets

Há sempre alternativas! Temos 3 sugestões para festejar o Ano Novo sem assustar os seus animais

De shows de drones a festas silenciosas em casa, há muitas maneiras de celebrar sem rebentar nada.

Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
30 de dezembro de 2025 às 07:57
Há sempre alternativas! Como pode festejar o Ano Novo sem assustar os seus animais?
Há sempre alternativas! Como pode festejar o Ano Novo sem assustar os seus animais?

Os fogos de artifício continuam a ser um clássico das celebrações, sobretudo no Ano Novo. Porém, o o impacto que têm nos animais  está a fazer muita gente questionar: será que precisamos mesmo de rebentar coisas para festejar? A verdade é que já há cada vez mais formas de celebrar sem transformar a noite numa experiência de terror para os animais e hoje falamos de algumas. 

Leia mais no .

Tópicos Celebridades Animais Terrorismo
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Há sempre alternativas! Temos 3 sugestões para festejar o Ano Novo sem assustar os seus animais