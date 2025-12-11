Rosalía, Bad Bunny e os concertos mais esperados em Portugal em 2026

O próximo ano traz dois concertos de Bad Bunny (na imagem) no Estádio da Luz, em Lisboa

O próximo ano vai ficar marcado na memória dos fãs de música em Portugal como um dos anos mais empolgantes de sempre. Entre grandes nomes internacionais, regressos muito aguardados, estreias e um cartaz potente de festivais espalhados por várias cidades, o calendário cultural está mais vibrante do que nunca.

Logo no início do ano, Lisboa abre com uma das artistas mais influentes da atualidade: Rosalía vem apresentar a sua digressão Lux Tour com dois concertos na MEO Arena, nos dias 8 e 9 de abril de 2026. Esta digressão é a maior da carreira de Rosalía até agora e promove o seu novo álbum Lux, que tem recebido enorme aclamação global. Pouco depois, em maio, os fãs de reggaeton e música latina têm um dos maiores eventos do ano: Bad Bunny atua no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de maio de 2026, como parte da digressão mundial Debí Tirar Más Fotos.

Mas não ficam por aqui os grandes concertos. Ao longo do ano, Lisboa e Porto recebem uma verdadeira onda de espetáculos internacionais: de Hans Zimmer na MEO Arena a 31 de março e 1 de abril, passando por Doja Cat a 2 de junho — uma presença muito aguardada — e a banda Evanescence, que regressa a Lisboa em outubro.

Entre outros nomes confirmados, destacam-se Twice, que fará a sua estreia em Portugal com um espetáculo 360º na MEO Arena no dia 9 de maio, e Ne-Yo, que vai atuar a 19 de abril no mesmo recinto.

Em paralelo aos concertos isolados, os festivais portugueses confirmam 2026 como um ano de cartazes chamativos. O NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés (9 a 11 de julho), já confirmou um elenco sonante com bandas e artistas como Foo Fighters, Twenty One Pilots, Lorde, Florence + The Machine, Pixies e muitos outros.

O Primavera Sound Porto (11 a 14 de junho), no Parque da Cidade, apresenta um cartaz igualmente pujante, com nomes como The XX, Gorillaz, Massive Attack, Idles, Bad Gyal e Panda Bear, misturando clássicos e propostas contemporâneas da música alternativa.

Outro peso pesado é o Rock in Rio Lisboa (20, 21, 27 e 28 de junho), já com grandes confirmações: Katy Perry, regressando com um espetáculo pop exuberante, e Linkin Park, num dos retornos mais aguardados à Europa. Também sobem ao palco nomes como Pedro Sampaio, Calema e NAPA — e outras surpresas ainda por anunciar prometem completar um dos cartazes mais variados do festival.

E se pensa em explorar outros estilos, há muito mais pelo País: festivais como o MEO Kalorama em Lisboa, onde já se sabe que Robbie Williams será presença de destaque no final de agosto, e o North Festival, com cabeças de cartaz como The Cure e Snow Patrol, prometem atrair os fãs de rock e indie-rock.

No meio de tudo isto, Portugal confirma-se como um dos centros mais vibrantes da música ao vivo em 2026, capaz de atrair tanto estrelas globais como artistas de culto.