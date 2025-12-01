Sábado – Pense por si

Música

De Elton a Sabrina, 10 canções de Natal sem Mariah

Cansado da mesma playlist todos os anos? Eis 10 recomendações, de diversas décadas e géneros musicais, para uma banda sonora natalícia diferente.

Pedro Henrique Miranda 01 de dezembro de 2025 às 10:00
Em 1979, com 21 anos, Kate Bush compôs uma canção natalícia que foge ao convencional
Em 1979, com 21 anos, Kate Bush compôs uma canção natalícia que foge ao convencional TV Times/Getty

Por muito que seja ubíqua nesta época, às vezes queremos mais do que a Sra. Carey para o Natal. Sim, como em todos os outros Natais, garantimos-lhe que vai ouvir All I Want For Christmas is You, mas a oportunidade de ter uma playlist que vai para lá dos Jingle Bells está ao alcance de qualquer um. Se precisar de ajuda, confira algumas destas recomendações para um Natal diferente.

Tópicos Música Sabrina Carpenter James Brown Kalafina New York Magazine Assis Nova Iorque Reino Unido Vietname
