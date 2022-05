Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

No sábado, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, David Carreira e Nenny são anfitriões da cerimónia de inauguração da final da Taça de Portugal feminina, disputada entre o Sporting e o Famalicão. Os concertos começam às 17h, antes do jogo, e o valor dos bilhetes, que custam €1, revertem na íntegra para a associação sem fins lucrativos Corações com Coroa, dedicada a apoiar raparigas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Veja mais aqui.