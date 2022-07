Como se caçam pianos na Sibéria

As mais lidas GPS

Uma escritora seguiu rastos de pianos no fim do mundo e juntou a história russa e enredos pessoais mirabolantes, numa obra-prima da literatura de viagens.

Verão de 2015, numa tenda de madeira e lona montada na estepe mongol onde há mais cavalos e iaques do que pessoas, entre goles de vodka e repasto de cabra assada com a barriga forrada de pedras quentes, os dedos de uma jovem pianista voaram sobre as teclas de um Yamaha moderno. Foi então que, na assistência, um cineasta alemão convenceu uma escritora inglesa a procurar nos confins gelados da Sibéria um piano clássico, que fizesse jus ao virtuosismo encantatório daquela intérprete.