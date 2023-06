Aos 92 anos, a diva de Buena Vista Social Club regressa a Portugal para apresentar "Vida", o seu novo álbum. Em entrevista, revela planos de futuro e fala de parcerias como a que fez com C. Tangana.

Em 2022 passou pelo Festival Músicas do Mundo de Sines e todos achámos que seria o seu último concerto em Portugal. Porém, aos 92 anos Omara Portuondo continua cheia de vontade de partilhar as suas canções e de celebrar a Vida, título do seu último álbum de colaborações, editado há apenas um mês.