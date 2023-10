O regresso dos Stones: “Only rock and roll”, mas como não amar?

Esta pedra não para de rolar: 18 anos depois, os Rolling Stones voltam aos álbuns de originais com "Hackney Diamonds", um disco inspirado que chega esta 6.ª. Se for o adeus, é uma despedida em grande.

Já algumas coisas se escreveram, por esse mundo, sobre o novo disco dos míticos Rolling Stones, com edição prevista para esta sexta-feira, 20 de outubro – que é “rock and roll feito da forma certa” (Evening Standard), “uma alegria do início ao fim” (The Times) ou que deixará o leitor “com vontade de o ouvir mais do que uma vez” (Rolling Stone).