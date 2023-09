Nunca mais é sábado: do Bocktoberfest à dança, temos 10 ideias para o seu fim de semana

1. Se gosta de cerveja, temos uma sugestão para si: este fim de semana começa o Bocktoberfest. A adaptação do famoso evento alemão Oktoberfest, criado por uma marca cervejeira portuguesa, vai viver-se a dois compassos: primeiro em Lisboa, este fim de semana (a decorrer desde quinta-feira, 21, até domingo, 23), e depois no Porto, da quinta-feira seguinte, 28, até ao domingo de 1 de outubro.



Em Lisboa, o Bocktoberfest decorre no edifício Abel Pereira da Fonseca, em Marvila. Há desafios ("Stein Holding", isto é, segurar canecas de cerveja), danças e cânticos adaptados do evento alemão, além de DJ sets e propostas gastronómicas. Esta sexta-feira o evento decorre das 17h até às 24h e no sábado há dois horários disponíveis: 12h-16h e 18h-24h. O bilhete individual custa €10, uma mesa de oito pessoas custa €80. Já o evento no Porto decorre no Pavilhão Rosa Mota.







Begoña Méndez, Carlota Lagido, Filipa Francisco, Marta Coutinho, Miguel Pereira, Rolando San Martín) e nove que agora se juntam nesta nova versão (Beatriz Valentim, Bruno Senune, Francisco Rolo, Beatriz Marques Dias, Hugo Marmelada, João Oliveira, Mariana Tengner Barros, Magnum Soares e Sofia Kafol). Os bilhetes custam entre €12 e €20.



2. Por falar em comida, este domingo começa a 19ª edição do Congresso dos Cozinheiros. A decorrer até segunda-feira, 25, no Nirvana Studios em Oeiras, e com a missão de "agregar e elevar os diferentes intervenientes da comunidade gastronómica, fomentando o conhecimento e a partilha", apresenta vários debates já este domingo - por exemplo, "como gerir a crítica do meu restaurante", com David Jesus (Seiva), Carolina Cardoso (Solar dos Presuntos), Leonor Godinho (Vago) e Carla Pereira (Zoomato Portugal).Com mais de 65 chefs presentes, com oradores internacionais como Andoni Luis Aduriz (do restaurante Mugaritz, com 2 estrelas Michelin) e Vicky Sevilla (Arrels, 1 estrela Michelin) e tendo São Tomé e Príncipe como país convidado, divide-se em três palcos: Produto, "dedicado a demonstrações de cozinha e produtos com degustação", INTER, com "conversas e apresentações", e Música/Nós as Pessoas, em que se discutirá "a importância do bem-estar mental na restauração" e onde "alternadamente, acontecem atuações musicais". Existe ainda uma Área de Exposição e uma Área da Alimentação onde "vão ser degustadas as iguarias" de chefs e cozinheiros convidados. O bilhete diário custa €60 (€20 para estudantes) e o passe para os dois dias €100 (€40 para estudantes).3. Os fãs de rock e de sonoridades mais pesadas têm motivos para sorrir: esta segunda-feira, arranca mais uma edição do Amplifest. O festival portuense decorre até domingo, 24, com epicentro na sala Hard Club mas estendendo-se a espaços como Serralves, onde será apresentada From Ruin, uma colaboração de Candura com o artista e escultor Rui Chafes. Ao longo do festival, será possível ouvir concertos de Sunn O))), David Eugene Edwards, Hetta, Hide, Hillary Wood e Ken Mode.4. Em Lisboa, este sábado é dia de dança: a partir das 19h, vai ser apresentada no Centro Cultural de Belém a peça Gust9723, um regresso do dramaturgo e coreógrafo Francisco Camacho à peça Gust, de 1997.Em palco estarão 15 intérpretes, seis que já tinham estado nas apresentações de 1997 (5. A peça Mulheres de Shakespeare vai estar em cena na Casa das Artes de Famalicão até sábado, 23 de setembro. Com texto de Fátima Vieira e Matilde Real, e encenação de Carlos Pimenta, reflete sobre o papel da figura feminina na dramaturgia shakespeariana. De 11 a 14 de outubro, o espetáculo poderá ser visto no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto. Os bilhetes para este fim de semana custam €6 e as sessões começam às 21h30.

6. Já Corpo Clandestino vai ser apresentada no Teatro Municipal do Porto, até sábado, 23 de setembro. O espetáculo de dança de Victor Hugo Pontes integra sete intérpretes e propõe um caminho de comunicabilidade e partilha. Os bilhetes custam €9.

7. Se está com vontade de dançar fora de horas, esta sexta-feira, 22, na discoteca Plano B, no Porto, a música vai estar a cargo do DJ e produtor francês Dyed Soundorom, do produtor e DJ de house Jorge Caiado, da dupla Kulture Brothers e de Miguel Bruschy.





8. Para assinalar os 10 anos de colaboração, a dulpa de coreógrafos portugueses Jonas&Lander vai repor três obras que fizeram parte do seu trajeto no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Coin Operated, Cascas d’OvO e Lento e Larg são as criações escolhidas para esta celebração, que começa esta sexta-feira, 22, e termina a 29 de setembro. Os bilhetes estão à venda por €12,5.

que vemos do outro lado do espelho?" A entrada é gratuita e a sessão está agendada para as 21h30.



9. Este ano, o muncípio de Odemira traz de volta a iniciativa Setembro, Uma Imersão de Cultura, que se estende até ao final do mês, com. No sábado, 23 de setembro, a estrela é o cantor Jorge Palma, que atua no Parque de Feiras e Exposições, em10. A companhia Dançando com a Diferença apresenta a peça Beautiful People, de Rui Horta, no Teatro de Vila Real, a 23 de setembro. O espetáculo foca-se na forma como a sociedade trata as pessoas com deficiência, partindo da questão: "O