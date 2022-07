11 anos depois, The Strokes foram o desastre que tanto adoramos

Este jornalista nunca se há de esquecer da primeira vez que viu The Strokes ao vivo. Estava no alto dos seus 16 anos, no seu primeiro festival de verão, um Super Bock Super Rock que, em 2011, era muito diferente do que hoje existe (longe vão, afinal, os tempos áureos do indie), e teve a oportunidade, naquele longínquo e empoeirado Meco, de ver aquela que era, na altura, a sua banda preferida ao vivo e a cores - nada mau para um miúdo, poderia refletir hoje.