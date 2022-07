Bilhetes para o concerto de reunião dos D'Zrt já esgotaram

Depois de meses de rumores e especulação, os D'Zrt anunciaram que iam dar um concerto de reunião a 29 de abril de 2023, no Altice Arena, em Lisboa. Cerca de 13 horas depois dos bilhetes terem sido postos à venda, esgotaram.



Os bilhetes para o concerto de reunião da banda de "Querer Voltar" foram postos à venda à meia-noite e pelas 12h45 já tinham esgotado. O site da Blueticket chegou mesmo a estar em baixo devido à afluência de pessoas a tentarem comprar bilhete (cujo preço variava entre os 25 e os 120 euros).





A banda que surgiu na série juvenil Morangos com Açúcar e que depois teve uma vida além da mesma, foi uma das que granjeou maior sucesso em Portugal em meados da primeira década do século. A banda teve um fim abrupto com a morte de Angélico VIeira, que morreu em junho de 2011.Desde essa altura, os outros três membros nunca mais se juntaram como grupo, tendo cada um continuado com a sua carreira a solo.O cartaz que promove o espetáculo "Encore", marcado para 2023, conta com Angélico na composição gráfica por decisão dos restantes membros da banda, explicaram Cifrão, Edmundo e Vintém durante a entrevista que deram à TVI a anunciar a novidade."Nunca deixámos de querer cantar juntos e o público nunca deixou de ter vontade de nos ver juntos", sublinha Edmundo.