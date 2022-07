Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

A sétima edição do Porto Pianofest começa já hoje, dia 29 de julho e conta com concertos em sala e ao ar livre. É precisamente ao ar livre que se dá o arranque do festival, numa jornada de sete horas ao piano na Praça D. João I que arranca às 12h e termina às 19h. Nesta festa de "celebração da música", como o organizadora e pianista Nuno Marques a definiu, destacam-se os concertos de Clarice Assad Trio na Casa da Música (1 ago.), do espanhol José Ramón Méndez (2 ago.), nome habitual do festival, e Josu Solaun (7 ago.), pianista premiado em 2021 com um International Classical Music Award e que se apresenta em estreia em Portugal. Até 9 de agosto haverá ainda apresentações gratuitas, masterclasses, conferências e residências artísticas.