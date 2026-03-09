Ópera, ballet e Timothée Chalamet: as reações às palavras do ator

Está nomeado aos Óscares pela prestação em ‘Marty Supreme’, mas o favoritismo está pelas ruas da armargura. Tudo por causa das declarações de Timothée Chalamet sobre um aparente desinteresse geral pela ópera e pelo ballet.

Numa conversa de pouco mais de uma hora entre Timothée Chalamet e Matthew McConaughey, promovida pela Variety e pela CNN, o protagonista de Marty Supreme arrependeu-se quase imediatamente do que lhe saiu pela boca fora: já ninguém quer saber da ópera e do ballet. O coro de indignação tem crescido a cada dia nas redes sociais, e o favoritismo de Chalamet à vitória nos Óscares também tem caído por terra. Por exemplo, na plataforma Gold Derby - uma autoridade nas previsões das principais competições norte-americanas - Chalamet caiu para a segunda posição, sendo ultrapassado por Michael B. Jordan (Pecadores).

Por volta dos 50 minutos de uma conversa ao vivo no Moody College of Communication da Universidade do Texas em Austin, e publicada a 24 de fevereiro, Chalamet diz: “Eu não quero estar a trabalhar em ballet, ou ópera, ou em coisas em que é tipo: ‘Ei, vamos manter isto vivo, mesmo que já ninguém se interesse por isto.’ Com todo o respeito por todas as pessoas do ballet e da ópera por aí. Acabei de perder 14 cêntimos em audiência. Apanhei tiros sem razão alguma.”

E, sim, foram disparados alguns. Aqui está um pequeno apanhado.

The Metropolitan Opera

"Esta é para ti @@tchalamet…", escreve a companhia nova-iorquina num vídeo partilhado no Instagram que presta homenagem a todas as pessoas envolvidas na construção de uma ópera ou bailado.

Seattle Opera

A Ópera de Seattle aproveitou as declarações para... oferecer descontos. Com o código promocional TIMOTHEE ofereceu, no passado fim-de-semana, uma poupança de 14% na compra de bilhetes para a ópera Carmen.

Wiener Staatsoper

A Ópera de Viena foi para a rua fazer entrevistas rápidas: "Tivemos naturalmente de investigar imediatamente essa afirmação e fizemos algumas perguntas! A ópera e o ballet realmente não interessam às pessoas?" Desafiou ainda Chalamet a visitar este famoso palco austríaco.

La Orquesta de la Comunidad de Madrid

A diretora da companhia, a mexicana Alondra de la Parra, publicou um vídeo espirituoso onde começa por sair de um caixão: "Olá, Timothée. Estou a sair do caixão, porque estamos mortos. A arte das orquestras sinfónicas está tão morta que temos de sair dos caixões. [...] O nosso problema é, na verdade, a quantidade de pessoas que quer vir aos nossos concertos, porque as vendas quase triplicaram no último ano."

English National Ballet

"Caros famosos que acreditam que ninguém se importa com ballet ou ópera... Temos o prazer de informar que o ballet não só está vivo e bem, como também está a prosperar." Num carrossel do Instagram, o ballet britânico frisou que o ballet está bem de saúde, destacando as mais de 200 mil pessoas que assistiram aos espetáculo a companhia, só no ano passado.

Teatro Nacional de São Carlos

"Será que já ninguém quer saber de ópera e ballet? Não temos assim tanta certeza…". A maior sala de ópera em Portugal - atualmente em obras de requalificação - não perdeu a oportunidade de se fazer valer no Tik Tok.

RTP Palco

O braço mais teatral do universo RTP - disponível na RTP Play - deu uma sugestão: "Não sejas como o Timothée Chalamet quando a RTP Palco existe".