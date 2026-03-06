10 planos para o fim de semana: Harry Styles na Netflix, leitão da Bairrada em Lisboa

O fim de semana traz a estreia de um concerto em streaming, um evento dedicado ao leitão e espumante da Bairrada em Lisboa, uma proposta familiar em Almada e teatro e concertos por todo o País.

Harry Styles regressa aos discos esta sexta-feira e dá, no mesmo dia, um concerto em Manchester que a Netflix transmite este domingo

1. Este domingo, recoste-se no sofá e sintonize a Netflix. Às 19h, estreia-se na plataforma de streaming Harry Styles: Uma Noite em Manchester, um concerto filmado em que Harry Styles, antigo membro dos One Direction e uma das maiores estrelas pop do planeta, apresenta pela primeira vez ao vivo o novo álbum a solo Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

O concerto terá lugar dois dias antes, esta sexta-feira, 6 de março - exatamente o dia de lançamento do álbum novo de Styles -, na arena Co-op Live e a Netflix será a primeira produtora e distribuidora em streaming a transmitir um concerto ao vivo do autor de canções como Watermelon Sugar e Adore You.

2. Um dia antes, no sábado, a Praça Beato, localizada no polo Beato Innovation District, em Lisboa, recebe mais uma festa do produto. Depois de eventos dedicados ao arroz, ao tomate, ao borrego, ao queijo, ao azeite e ao bacalhau, este ciclo gastronómico aponta agulhas a dois símbolos gastronómicos e vínicos da Bairrada, o leitão e o espumante. Assim, quem se deslocar à Praça Beato no sábado, entre as 12h e as 18h, encontrará duas famosas casas de leitão da Bairrada, a Nova Casa dos Leitões e o Rei dos Leitões, e “um bar com mais de 40 espumantes certificados da Bairrada, à venda em garrafa e alguns a copo”, lê-se em nota enviada à imprensa.

Quem quiser aprender mais sobre “bolhas”, pode assistir também a uma conversa-debate (às 15h) ou participar em duas provas comentadas (às 12h e às 17h), que têm um custo de €15 por pessoa. A entrada no evento é livre, mas é obrigatória a compra de copo (€6) para prova de espumantes, que permite uma degustação na Cave 1, onde o copo custa €3 e a garrafa €13 (na Cave 2, os valores sobem para €5 e €18 e na Cave 3 as garrafas custam €30). Prove ainda iguarias como salgados (rissol, empada, outros) de leitão a €3, sandes de letão com batata frita chips a €10 e a dose individual de leitão (150g) com batata frita chips, laranja e salada a €12. Pode também levar para casa uma dose take away de leitão (350g) com batata frita chips e laranja por €32.

3. Em Almada, propomos-lhe ir ao teatro. Este sábado e este domingo, respetivamente às 16h e às 11h, o Teatro Municipal Joaquim Benite será palco de duas representações da peça Fazer uma Canção, uma criação teatral de Alex D’Alva Teixeira (responsável pela música e interpretação), André e. Teodósio (textos) e a companhia Teatro Praga (cenografia) que homenageia José Barata Moura.

Cantor e compositor que criou êxitos infantis como Olha a bola, Manel, Fungagá da Bicharada e Joana, come a papa, mas também filósofo e académico, Barata Moura serve de pretexto a este espetáculo (estreado em 2021 no festival Filo-Sofia) em que o músico Alex D’Alva Teixeira, vocalista do grupo D’Alva, “vai falando sobre si ao mesmo tempo que recorda a vida e a obra de Moura e reinterpreta à sua maneira as canções que todos conhecemos”. Descrito como “uma aula sobre música, filosofia, política e amor”, este espetáculo para miúdos e graúdos inclui “baile-funk e reggaeton”, lê-se na sinopse. Bilhetes a €10.

4. Do outro lado da margem do rio Tejo, também há artes performativas para ver este fim de semana. Entre sexta-feira e domingo, 6 e 8 de março, o Teatro São Luiz apresenta o espetáculo de dança Louis Lui, a mais recente criação da Companhia Paulo Ribeiro.

Estreado nos palcos nacionais em dezembro de 2025, em Coimbra - já depois da estreia global em França, no Palais des Festivals, no âmbito do Festival de La Danse de Cannes, Louis Lui é o segundo capítulo de uma “trilogia cronológica” iniciada em 2024 com Maurice Accompagné, uma viagem pelos vários movimentos da dança em diferentes períodos históricos. Esta criação “é inspirada nos compositores Louis Andriessen e Luís Tinoco” e explora "a respiração da contemporaneidadede, os seus constrangimentos e esperanças”. Os bilhetes custam entre €12 a €15 e há sessões agendadas para as 20h (6.ª e sábado) e 17h30 (domingo).

5. A três quilómetros do Teatro São Luiz, na zona da Graça, mais teatro para ver: a peça O Meu Super-Herói, escrita e encenada por Elmano Sancho e interpretada pelo próprio e por Shahd Wadi, pode ser vista no CAL - Centro de Artes de Lisboa, esta sexta-feira (21h), este sábado (21h) e este domingo (17h).

Trata-se de “um cruzamento de teatro e poesia, história pessoal e memória coletiva”, resultante da colaboração entre Elmano Sancho e a poeta e escritora palestiniana Shad Wadi, que vive em Portugal há quase 20 anos. Uma história sobre a família de Elmano, que “emigra para França nos anos 1970” e uma escritora que “sonha voltar à Palestina para encontrar suas raízes”, onde “o português surge como a língua do exílio e, talvez, do reencontro”.

6. Voltando à gastronomia: no Hotel Casino Chaves, os chefs Joel Ferreira (chef residente do hotel) e Duarte Eira (do Salpoente, em Aveiro) vão juntos para a cozinha este sábado, 7 de março, para criar um jantar de harmonização que junta os melhores vinhos e produtos típicos de Trás-os-Montes, da truta marinada com gaspacho à posta de vitela com arroz de fumeiro no forno. Quem quiser prolongar a experiência, tem disponível um programa de alojamento que integra o jantar, pequeno-almoço e acesso ao spa. Reservas aqui.

7. Música ao vivo também não falta, este fim de semana, e não apenas em streaming. Em Lisboa, esta sexta-feira, a banda portuguesa de pop-rock Ganso apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em concerto de celebração dos seus dez anos de existência, no qual viajarão por álbuns como Pá Pá Pá (2017), Não Tarda (2019) e Vice-Versa (2024) e por canções como Sorte a Minha, Pistoleira, Fetiche Fonético e Papel de Jornal. O concerto está agendado para as 21h30 e os bilhetes custam entre €22 e €35.

8. Na mesma cidade, a arena Campo Pequeno recebe mais uma visita a Portugal dos The Kooks. Com uma longa carreira que teve o seu auge na década de 2000, logo com o disco de estreia Inside In / Inside Out (2006) - que incluía canções como Naive e Seaside, ainda hoje, 20 anos depois, os principais êxitos do grupo britânico -, os The Kooks voltam a propor as suas canções veranis e descontraídas de pop-rock, num concerto incluído numa digressão europeia da banda. Os bilhetes custam entre €26 e €39 e o concerto está agendado para as 21h.

9. Mais a norte, o Teatro Municipal de Vila do Conde será cenário, este sábado, de um concerto especial de celebração do Dia da Mulher - que se assinala domingo, dia 8, também com marchas e manifestações por todo o País. Luísa Sobral sobe ao palco da Sala 1 para uma atuação em que revê uma carreira já longa e em que se deverão ouvir temas como Gosto de Ti, Só um Beijo (dueto com o irmão, Salvador Sobral), João, Xico e Maria do Mar.

10. De regresso a Lisboa, as salas Cinema São Jorge, Teatro Variedades e Capitólio serão esta sexta-feira e este sábado, 6 e 7 de março, palco da segunda edição do Festival da Guitarra Portuguesa - um evento pensado e criado pelo Museu do Fado, dedicado a um instrumento marcante da música nacional.

Garantindo o cruzamento de “tradição, criação atual e novas gerações de intérpretes”, a organização programou, este ano, concertos de guitarristas como Custódia Castelo, Hugo Vasco Reis, Miguel Amaral (com Mário Laginha), Mafalda Lemos, Mike 11, Pedro Jóia e Ricardo Parreira. Existirá, ainda, uma “homenagem a Armandinho, figura maior da guitarra portuguesa, através de um concerto especial com direção artística de Pedro de Castro”. Estão disponíveis várias modalidades de bilhetes: concerto a concerto (€10), passe diário para sexta-feira (€15), passe diário para sábado (€25) e passe que dá acesso aos concertos dos dois dias (€35). A programação completa pode ser consultada aqui.