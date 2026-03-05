Sábado – Pense por si

Pets

Quatro patas, muitos benefícios. Saiba os que os especialistas dizem sobre viver com animais de estimação

Do combate à solidão ao incentivo ao exercício físico, os animais de estimação estão cada vez mais associados a melhorias no bem-estar humano.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
05 de março de 2026 às 15:26
Quatro patas, muitos benefícios. Saiba os que os especialistas dizem sobre viver com animais de estimação
Quatro patas, muitos benefícios. Saiba os que os especialistas dizem sobre viver com animais de estimação

Ter um animal de estimação pode mudar rotinas, estados de espírito e até a forma como nos relacionamos com o mundo. Entre passeios obrigatórios, ronrons terapêuticos e caudas sempre prontas a abanar, a ciência confirma aquilo que muitos tutores já suspeitavam: viver com um companheiro de quatro patas traz benefícios reais, embora não seja uma fórmula mágica.

Leia mais no .

Tópicos Ciência tutores tutora Ciência e tecnologia
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Quatro patas, muitos benefícios. Saiba os que os especialistas dizem sobre viver com animais de estimação