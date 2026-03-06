Sábado – Pense por si

O seu gato costuma dormir consigo? Conheça as vantagens e desvantagens desta companhia noturna

Metade dos donos de gatos admite que os deixa dormir na cama, seja por conforto, companhia ou pura teimosia felina. Mas talvez seja útil saber o que os veterinários e especialistas recomendam.

SÁBADO 06 de março de 2026 às 08:05
Quem vive com gatos sabe que a cama raramente é um território exclusivo dos humanos. Entre saltos silenciosos e círculos perfeitos antes de se deitarem, muitos felinos acabam por passar a noite inteira ao lado, ou em cima dos seus tutores. Mas afinal, será que é mesmo seguro dormir com gatos?

Leia o artigo na íntegra no site do .

Tópicos novo gato Gatos gata Gato
