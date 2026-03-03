Sábado – Pense por si

GPS

"Isto não é África, bebé": Koltès e o neocolonialismo num teatro lisboeta

Zia Soares e o Teatro GRIOT levam a palco "Combate de Negro e de Cães", peça do francês Bernard-Marie Koltès sobre poderes, racismo e neocolonialismo. Estreia dia 5 no Teatro do Bairro.

Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas GPS
'Isto não é África, bebé': Koltès e o neocolonialismo num teatro lisboeta
Gonçalo Correia 03 de março de 2026 às 07:00
O elenco que interpreta, em palco, 'Combate de Negro e de Cães'
O elenco que interpreta, em palco, "Combate de Negro e de Cães" Humberto Brito

Tudo começa com uma reivindicação: Alboury (aqui interpretado pelo ator Matamba Joaquim) veio reclamar um corpo. Estamos e não estamos em África, como haverá de dizer um personagem: “Querias conhecer África? Não é África, aqui. É um estaleiro francês de obras públicas.”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

"Isto não é África, bebé": Koltès e o neocolonialismo num teatro lisboeta