No novo Café de São Bento, passado e presente provam-se sem pressa

O bife ao molho Madeira, acrescento recente à carta, é exclusivo do novo espaçoAfonso Moreira Pires
Ao percorrer a Rua do Jardim do Regedor, o pequeno atalho da baixa lisboeta que liga a Praça dos Restauradores à Rua das Portas de Santo Antão, encontramos uma porta discreta, anunciada apenas por um toldo vermelho. O edifício, renovado, sóbrio na cor e linhas, revela pouco do que vamos ver para lá da entrada mas é aqui, no primeiro andar, que mora o novo Café de São Bento; ocupa um lugar que já foi centro da sociedade lisboeta, quando ali funcionava o Club Bristol, e a sensação não é a de inauguração mas a de um ritual que se retoma: sentar, conversar, comer, deixar o dia - ou a noite - avançar.