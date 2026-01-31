Sábado – Pense por si

GPS

No novo Café de São Bento, passado e presente provam-se sem pressa

Entre espelhos, veludos e esculturas, o novo espaço do grupo, na Baixa lisboeta, serve os pratos clássicos como quem reabre o passado: com história, conforto e tempo para ficar.

Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas GPS
No novo Café de São Bento, passado e presente provam-se sem pressa
Tiago Neto 31 de janeiro de 2026 às 08:00
O bife ao molho Madeira, acrescento recente à carta, é exclusivo do novo espaço
O bife ao molho Madeira, acrescento recente à carta, é exclusivo do novo espaço Afonso Moreira Pires

Ao percorrer a Rua do Jardim do Regedor, o pequeno atalho da baixa lisboeta que liga a Praça dos Restauradores à Rua das Portas de Santo Antão, encontramos uma porta discreta, anunciada apenas por um toldo vermelho. O edifício, renovado, sóbrio na cor e linhas, revela pouco do que vamos ver para lá da entrada mas é aqui, no primeiro andar, que mora o novo Café de São Bento; ocupa um lugar que já foi centro da sociedade lisboeta, quando ali funcionava o Club Bristol, e a sensação não é a de inauguração mas a de um ritual que se retoma: sentar, conversar, comer, deixar o dia - ou a noite - avançar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

No novo Café de São Bento, passado e presente provam-se sem pressa