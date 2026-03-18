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Depois da rejeição, veio o amor. O macaco Punch arranjou uma "namorada"

O pequeno macaco japonês foi apanhado entre beijinhos e abraços com uma amiguinha.

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Edição de 10 a 16 de março
Depois da rejeição, veio o amor. O macaco Punch arranjou uma 'namorada'
SÁBADO 18 de março de 2026 às 08:40
Depois da rejeição, veio o amor. O macaco Punch arranjou uma "namorada"
Depois da rejeição, veio o amor. O macaco Punch arranjou uma "namorada"

Depois de ter conquistado milhões de pessoas em todo o mundo com a sua história comovente, Punch volta a ser protagonista, desta vez por um motivo mais feliz. Um novo vídeo que está a circular nas redes sociais mostra o pequeno macaco ao lado de uma companheira, numa relação que muitos já descrevem como a sua "namorada".

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