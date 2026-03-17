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Entrevista

Ricardo Ribeiro: "O fado está em tudo o que faço. É como se fosse mais um braço que tenho, mais um ouvido"

Ricardo Ribeiro: 'O fado está em tudo o que faço. É como se fosse mais um braço que tenho, mais um ouvido'
Gonçalo Correia 17 de março de 2026 às 22:59

Entrevistas

O novo álbum, a paternidade, a tristeza pelo "mundo que estamos deixando a quem vem a seguir", o amor à poesia e uma confissão: "Canto para imitar a minha mãe." Ricardo Ribeiro em entrevista.

Ricardo Ribeiro não vive “nem preso ao passado nem na ansiedade do futuro”, diz-nos a dada altura em entrevista. Vive, alegremente, no presente. “E o meu presente é este, a música que tenho para oferecer é esta.”

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Ricardo Ribeiro: "O fado está em tudo o que faço. É como se fosse mais um braço que tenho, mais um ouvido"