21 de setembro de 2025 às 16:33Associated Press

“Acho que o Jimmy Kimmel é péssimo”: Trump comenta despedimento do comediante

Humorista foi afastado por comentários sobre Charlie Kirk.

