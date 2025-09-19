Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de setembro de 2025 às 15:59

“O tipo não tinha talento”: Trump lança críticas a Jimmy Kimmel e sugere revogar licenças de transmissão a quem o critica

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o apresentador e comediante Jimmy Kimmel e voltou a sugerir que estações que lhe são críticas deviam ver as suas licenças retiradas, sublinhando que a decisão cabe a Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações, nomeado por Trump.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.