19 de setembro de 2025 às 16:08

A frase da polémica e as reações: Kimmel é o segundo comediante com um programa suspenso por pressão da Administração Trump

O programa 'Jimmy Kimmel Live!' foi retirado do ar por tempo indeterminado depois de o apresentador ter feito um comentário sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

