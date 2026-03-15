Guia para assistir à cerimónia dos Óscares

Faltam poucas horas para o arranque da cerimónia no Dolby Theatre. Recorde os nomeados e conheça alguns dos momentos que a Academia preparou para mais uma noite dedicada ao cinema.

Nomeados, apresentador, espectáculos e onde ver a cerimónia em Portugal. Preparados?

Os nomeados

A melhor forma de começar - além de um tabuleiro com mantimentos para acompanhar a cerimónia - é estar a par das estrelas da noite, os nomeados nas variadas categorias. A lista está disponível aqui e também temos um formulário onde pode fazer as suas próprias apostas. Já agora, estas são as nossas.

Onde ver?

O streaming da Disney+ vai emitir a cerimónia em direto, sem comentários, mas o serviço está fechado a assinantes. Felizmente, a RTP1 volta a assegurar a emissão da cerimónia dos Óscares, este ano acompanhada pelos comentários de Mário Augusto e Ricardo Sérgio, comentador de cinema da Antena 1 e Antena 3. Para ver a partir das 23:00.

O apresentador

Conan O'Brien volta a ser o mestre de cerimónias, pelo segundo ano consecutivo. O regresso foi confirmado logo após a última edição dos Óscares que, nas palavras dos responsáveis da Academia "foi o anfitrião perfeito". Por seu lado, o humorista afirmou que a única razão que o levou a aceitar este regresso foi "ouvir [o ator] Adrien Brody acabar o seu discurso". Uma piada com o facto do discurso de Brody ter batido o recorde de mais longo de sempre nos Óscares, com cinco minutos e 40 segundos.

Os convidados

Todos os anos, várias personalidades são convidadas para subir ao palco para, por exemplo, entregar as estatuetas aos vencedores. E é uma verdadeira chuva de estrelas. Entre o rol de convidados, estão confirmados nomes como Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum, Sigourney Weaver, Will Arnett, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Kieran Culkin, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Mikey Madison, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Maya Rudolph, Zoe Saldaña e... Adrien Brody. Talvez para terminar o discurso que iniciou o ano passado.

As performances

Duas das canções nomeadas terão direito a uma atuação durante a cerimónia, talvez pelo seu valor espetáculo. É o caso de "Golden", do filme de animação KPop Demon Hunters, um verdadeiro fenómeno mundial que será interpretado por Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, num espectáculo que fará uma fusão entre dança e instrumentistas tradicionais coreanos. O tema "I Lied to You", de Pecadores, também terá o seu momento numa "homenagem ao singular estilo visual do filme", descreve a Academia, interpretado por Miles Caton, Raphael Saadiq e convidados. Outras performances contam com o cantor Josh Groban e o Los Angeles Master Chorale.

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