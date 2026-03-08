Saiba em que plataformas pode ver os nomeados aos Óscares

Para aqueles que preferem ver os nomeados a partir de casa (ou não conseguem ir ao cinema), consulte o guia que preparámos.

Nas semanas que antecedem os Óscares, as salas de cinema voltam a mostrar os filmes nomeados aos galardões mais importantes. Mas para aqueles que não conseguirem ir ver todos os filmes a uma sala, é possível assistir a alguns candidatos a partir de casa, no streaming.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entrega as estatuetas douradas a 15 de Março, em Los Angeles, ou seja, ainda há tempo para muitos filmes.

Apple TV

F1, o drama desportivo que é protagonizado por Bradd Pitt foi filmado durante Grandes Prémios reais e contou com a participação de pilotos e equipas do circuito. Está nomeado para Melhor Filme e para várias categorias técnicas.

Nesta plataforma estão ainda Come See Me in the Good Light, nomeado para Melhor Documentário, bem como The Lost Bus, nomeado para Melhores Efeitos Visuais.

Disney+

Elio, com vozes de Yonas Kibreab, Zoe Saldaña e Jameela Jamil, está nomeado a melhor filme de animação. E está já disponível para ver na plataforma de streaming da Disney.

No catálogo da Disney+ estão também A Friend of Dorothy, nomeado para Melhor Curta-Metragem em Live Action, e Retirement Plan, nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

HBO Max

Dois dos filmes com mais nomeações (e que venceu os BAFTA), estão já disponível nas plataformas de streaming. Batalha Atrás de Batalha, realizado por Paul Thomas Anderson, é um filme que, se o vir, consegue limpar um nomeado da lista de várias categorias (Melhor Fotografia, Melhor Realizador, Melhor Argumento Adaptado e várias categorias de Melhor Ator, entre outras).

Outro candidato ao Óscar de Melhor Filme (e filme com o maior número de nomeações da história dos prémios), Pecadores, de Ryan Coogler, está também na HBO Max. O filme acompanha os gémeos Smoke e Stack (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que se vêm deparados com um mal sobrenatural. Está nomeado para categorias como Melhor Realizador, Melhor Ator, Melhor Ator Secundário, Melhor Atriz Secundária ou Melhor Argumento Original.

The Alabama Solution, nomeado para Melhor Documentário, está também na HBO Max, assim como Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental. The Devil Is Busy está também nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental e está também na plataforma.

Netflix

Filme produzido pela Netflix, Frankenstein (de Guillermo del Toro) está nomeado para nove categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Fotografia e Melhor Argumento Adaptado. O filme é uma adaptação do clássico gótico de Mary Shelley.

Também na Netflix está Guerreiras do K-Pop, filme que compete na categoria de Melhor Filme de Animação. O filme segue Huntrix, um grupo de K-pop que combate demónios a par de ter uma carreira musical. Tornou-se um fenómeno global, batendo recordes de streaming e é um dos favoritos a vencer o galardão da animação deste ano.

Também na Netflix está Sonhos e Comboios, filme realizado por Clint Bentley e protagonizado por Joel Edgerton, Clifton Collins Jr. e Felicity Jones.

Na Netflix pode ainda ver A Vizinha Perfeita, nomeado para Melhor Documentário, bem como Todos os Quartos Vazios, nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental.

Prime Video

Bugonia, de Yorgos Lanthimos, está disponível para aluguer ou compra na plataforma da Amazon.

Valor Sentimental, de Joachim Trier, está também disponível para aluguer ou compra no Prime Video.