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Simon Park: "Os portugueses foram frequentemente considerados piratas"

Susana Lúcio
Susana Lúcio 21 de julho de 2026 às 23:00
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Professor de Português Medieval e Renascentista na Universidade de Oxford, estimula o interesse dos alunos mostrando-lhes livros antigos sobre as tragédias da Expansão Europeia.

Depois de anos a revelar aos seus pupilos na Universidade de Oxford as histórias de naufrágios da Expansão Portuguesa, Simon Park decidiu contar a história de alguns dos seus protagonistas no livro Destroços dos Descobrimentos, Fracassos, Naufrágios e a Resistência que Marcaram a Expansão Europeia. Nele é salientado o lado mais negro da época de ouro da História nacional. “Os Descobrimentos são, muitas vezes, glorificados. Mas, na verdade, quando analisamos os textos da época percebemos que a história era muito mais complicada e muito mais interessante precisamente por isso”, considera.

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