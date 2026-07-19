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Carla Lucas Correia: "As emoções são lanternas que iluminam para onde devemos ir"

Susana Lúcio
Susana Lúcio 08:00
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Medo, raiva, tristeza são emoções desagradáveis que tentamos evitar em nós e nos nossos filhos. Mas não aceitar esses sentimentos é ignorar um mal-estar que só irá crescer e causar doenças como a ansiedade, explica a psicóloga Carla Lucas Correia

Quantas vezes pediu ao seu filho para parar de chorar porque já não é um bebé? Sabia que ao fazê-lo não está a validar a emoção que a criança está a sentir e está mesmo a ensiná-lo a esconder as suas emoções? Não é o único. Fazemo-lo porque foi o que aprendemos na infância e é o que continuamos a fazer ao evitar emoções desagradáveis, por sentirmo-nos mais vulneráveis e julgados pelos outros. 

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