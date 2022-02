Um ator idolatrado a rir de si próprio no Trindade

Estrela dos palcos ingleses ainda antes da Segunda Guerra Mundial, presença habitual nos serões da aristocracia e com um estilo único, a combinar ironia e sofisticação, Noël Coward era um homossexual assumido nos seus círculos privados, mas não publicamente: seria demasiado escandaloso para uma vedeta de meados do século XX. O que é curioso para Diogo Infante, que traz ao Teatro da Trindade a sua peça mais autobiográfica, O Amor É Tão Simples, é que “ainda hoje, 70 anos depois, o pudor em torno do assunto persiste, pelo menos no nosso país”, especialmente quando se trata de celebridades.