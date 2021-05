Pedro Couceiro: 'O carro transformou-se numa bola de fogo e só tive 20 segundos para sair'

Cantor infantil de sucesso, não resistiu à paixão dos carros: passou pelos karts, F3, GT ou Porsche Cup e esteve perto da F1. Pedro Couceiro conta o que falhou para não atingir esse objetivo, fala dos seus anos de estudante no Técnico ou do período difícil que viveu a nível familiar. Hoje em dia é piloto de safety car no Mundial de Resistência.

No sábado, 1 de maio, no circuito belga de Spa-Francorchamps, Pedro Couceiro voltou a sentir a adrenalina das corridas. Sempre que há um acidente ou más condições de tempo, como neve ou chuva torrencial, ele salta para a pista ao volante do safety car e segue à frente dos mais de 30 pilotos que participam no campeonato do Mundo de Resistência, impondo o ritmo, por questões de segurança.

"Eles têm de fazer o que eu faço. Sou como que um primeiro violino à frente de uma grande orquestra, e comandado pelo director de prova, o verdadeiro maestro", diz.

Em entrevista à SÁBADO, o antigo piloto falou da sua infância e revelou a faceta de estrela da música infantil, ao lado de Maria Armanda (que teve sucesso com a canção Eu Vi Um Sapo). "Era reconhecido na rua e dava autógrafos. Tinha 11 anos e havia miúdas de 17 a enviarem-me cartas quase de amor", conta.