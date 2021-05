Marc Randolph: “Querem ser empreendedores pelas razões erradas: riqueza e fama”

Dois amigos no trânsito, a queimar tempo até chegar a Silicon Valley, trocam ideias sobre que negócio criar. "Tacos de basebol personalizados", atira Marc Randolph, o homem do marketing. Reed Hastings, que ainda não fazia parte da lista dos mais ricos da Forbes, recusa a ideia. Mas Marc não descansa. Tem toneladas de propostas: champô personalizado ou comida de cão adaptada às necessidades do animal. Foi nestas conversas no trânsito que Marc Randolph e Reed Hastings chegaram à Netflix, que tem hoje mais de 200 milhões de subscritores no mundo.

Estávamos nos anos 90 e o streaming ainda era ficção científica. A grande novidade era o DVD e foi assim que se lançaram numa empresa que hoje está avaliada em cerca de 25 mil milhões de euros. Marc Randolph saiu em 2004 para se dedicar ao que gosta de fazer: criar start-ups e ser mentor de empresários. No livro Isso Nunca Vai Resultar relata a epopeia de fundar a Netflix.