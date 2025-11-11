Sábado – Pense por si

Orhan Pamuk: "Quando pinto, sou como um homem no duche a cantar"

Luísa Oliveira 11 de novembro de 2025 às 23:00

O escritor turco, prémio Nobel da Literatura em 2006, surpreendeu os leitores ao revelar-se como um diarista divertido e um talentoso pintor, neste novo livro que é literalmente uma obra de arte. E para o ano, vamos vê-lo, enquanto ator, numa série da Netflix

Aos 73 anos, o escritor de Istambul continua a surpreender os seus leitores. Em Memórias das Montanhas Distantes, o livro que acaba de chegar a Portugal,                                               o que o o que mais brilha é o intimismo dos seus diários, com base em desenhos inocentes e palavras que neles se entrelaçam. Não se pense com isto que Pamuk abrandou nas críticas que faz ao regime turco, assente na figura de Recep Tayyip Erdogan.

