Rob Robinson: "Fui sem-abrigo em Miami e sobrevivi a três furações"

Raquel Lito
18 de novembro de 2025 às 23:00

Natural de Long Island (EUA), o agora ativista subiu a pulso numa multinacional, caiu, foi parar às ruas e reergueu-se. Dá aulas e palestras, além de estar inserido em movimentos de defesa do direito à habitação. A biografia está a caminho.

Subitamente, Rob Robinson ficou sem teto. Perdeu o cargo de topo, numa multinacional, o apartamento arrendado em Miami (na Flórida) e procurou desesperadamente trabalho, sem sucesso. Tinha 45 anos quando foi parar às ruas e se viu obrigado a pedir esmola para sobreviver, sem nunca dizer nada à família. Sempre combateu o estigma associado a esta condição  até hoje. Aos 69 anos, solteiro e sem filhos, percorre o mundo como ativista de justiça habitacional. A 6 de novembro, passou pela fundação Gulbenkian, em Lisboa, como orador no congresso Housing First & Harm Reduction (prioridade à habitação e redução de danos), organizada pela associação Crescer. Após a apresentação, o norte-americano falou com a SÁBADO durante uma hora e meia que passou a correr.

