"Há crianças disléxicas chamadas 'burras' pelos pais. Eu digo-lhes: 'Achas que o Ronaldo marcava bem penáltis no início?'"

No livro "Neurodesenvolvimento Trocado Por Miúdos", a pediatra Catarina Prior e mais quatro colegas, desmistificam as condições que têm a ver com o desenvolvimento cerebral, como a dislexia ou o défice de atenção e hiperatividade, e explicam os sinais a que é mesmo importante estar atento.

Ainda que o léxico já se tenha tornado mais ou menos familiar, a verdade é que este tipo de condições que têm a ver com o desenvolvimento cerebral ainda são suscetíveis a mitos ou confusões. A começar, por exemplo pela sua prevalência: sabia que até 20% das crianças vão ter uma perturbação do neurodesenvolvimento? Isto significa que numa turma de 25 alunos vão haver vários com estas condições. Mas também é importante perceber que crianças de 2 anos são naturalmente hiperativas - e isso não é um problema -, que dar medicação a uma criança com défice de atenção é o mesmo que pôr óculos numa que tenha dificuldades de visão, e que os saltos "só se dão no atletismo", brinca Catarina Prior.