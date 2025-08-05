Sábado – Pense por si

Entrevistas

José Gil: "Estamos a viver uma última fase frenética do prazer. Come-se cultura"

Vanda Marques
Vanda Marques 05 de agosto de 2025 às 23:00

Com 86 anos, diz que escrever e pensar o mundo não é uma profissão, mas uma forma de viver. E que as alterações climáticas vão originar uma revolução no pensamento

Pretextos para entrevistar José Gil não faltam. Um dos filósofos mais marcantes, com mais de 30 livros publicados, que continua a pensar e a escrever sobre o mundo e Portugal. Desta vez o ponto de partida foi o livro Uma última Lição, em que Marta Pais Oliveira entrevista José Gil e leva-nos numa viagem desde a infância até à atualidade. O filósofo reforça que Portugal continua a ser marcado pelo medo, que hoje as alterações climáticas vão mudar a forma como vemos o mundo. 

