Jorge Ben Jor: 'O meu trabalho é o meu amor'

É possível que tenha sido sempre assim, mas quando Jorge Ben Jor nos atende o telefone, do hotel onde vive, em Copacabana, ficamos com a impressão de que os anos não passaram pelo já veterano músico. Somos cumprimentados com um tão expressivo "Salve simpatia!" que parece que não foi há 60 anos que Jorge começou a escrever as suas canções de devoção, seja ao futebol, ao mágico e maravilhoso ou à menina mulher da pele preta.