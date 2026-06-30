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João Sedas Nunes: “A rivalidade entre Ronaldo e Messi sempre articulou talento e trabalho”

Sónia Bento
Sónia Bento 30 de junho de 2026 às 23:00
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O sociólogo, especialista em futebol, falou sobre o “entusiasmo folclórico” com os êxitos da Seleção, da mudança de perfil do adepto e como a linguagem futebolística é militar.

Com o Mundial a decorrer, a tendência é para sermos treinadores de bancada, peritos no tema – e esse “é um traço muito interessante que não vemos noutros domínios da vida social”, explica João Sedas Nunes, de 62 anos, investigador e professor na NOVA FCSH. O sociólogo – autor de um trabalho académico sobre a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, na busca incessante pelo “melhor do mundo” – diz que há no futebol uma ficção do “tudo é possível” e CR é exemplo disso. 

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