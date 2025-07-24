Gonçalo Botelho: "A melhor forma de lidar com uma doença é não a ter"

O médico especialista em Medicina Preventiva e Funcional defende que apenas 10% das doenças são causadas por fatores genéticos pelos que "na maioria dos casos vai ser possível prevenir doenças" e dá algumas dicas para que o consiga fazer.

Esta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional do Autocuidado que tem como objetivo promover a consciencialização para a importância da nossa saúde física e mental e encorajar as pessoas a adotarem hábitos saudáveis. A medicina anti envelhecimento é precisamente uma abordagem médica que pretende retardar o processo de envelhecendo através de escolhas mais saudáveis, Gonçalo Botelho, especialista em Medicina Geral e Familiar e Medicina Preventiva e Funcional na MS Medical Institutes, falou com aSÁBADOe explicou como é que esta prática pode ajudar a obter um estilo de vida mais saudável.



O que é a medicina anti envelhecimento?

Eu gosto mais de lhe chamar medicina integrativa e funcional ou preventiva. Está mais de acordo com os objetivos da consulta hoje em dia, apesar de o nome anti envelhecimento ainda ser muito utilizado pode ter algumas conotações menos positivas.

Pode dar a entender que se trata de um milagre?

Exatamente e não é um milagre, não é de tudo isso que se almeja.

Para explicar um pouco melhor, a medicina integrativa e funcional integra várias áreas que correspondem aos pilares da prevenção de doenças. O primeiro de todos é a alimentação, como Hipócrates dizia "deixa o alimento ser o teu remédio e o remédio o teu alimento", não podemos almejar ter uma saúde forte, nem uma prevenção eficaz de doenças se não tivermos cuidado com aquilo que metemos na boca. O segundo é a atividade física ou exercício físico, sabemos que a atividade física é absolutamente fundamental para a saúde em geral. Aliás um dos maiores preditores da qualidade de vida do idoso é a massa muscular que tem nas pernas e isso só é possível manter através do exercício físico. A atividade física permite não só criar massa muscular, mas também ajudar a controlar o peso, a manter o equilíbrio do sistema cardiovascular, do sistema respiratório e até melhora o humor, ajuda a controlar a ansiedade e depressão. Através do suor são expelidas toxinas que não seriam de outra forma e por isso é que o exercício físico é tão importante.

O terceiro pilar é o dos bons hábitos e estilo de vida. O que é que eu quero dizer com isto? Evitar fumar, evitar consumir álcool, não beber mais do que um café por dia. Acima de tudo, dormir a tempo de horas, é fundamental sabermos que o melhor horário para dormir é das 22 às 6 da manhã. Estamos aqui a falar de 8 horas, mas se dormisse da 1 da manhã às 9 da manhã, são as mesmas 8 horas e a qualidade de sono é completamente diferente.

Fala-se muito da questão de existirem pessoas que são diurnas e noturnas, como é que se aplicam esses horários a pessoas que preferem trabalhar de noite?

Cientificamente falando, estas são as melhores horas para dormir. Obviamente que há pessoas que se habituaram a funcionar melhor durante a noite, o que não significa que isso seja um hábito saudável. Depois existem também as exceções que confirmam a regra, ou seja, existem pessoas que conseguem dormir 5, 6 horas e ficam impecáveis o resto da vida, mas em regra geral, depois dos 40 anos, uma pessoa que não dorme 8 horas irá ter algum problema de saúde. Adormecer muito depois das 23 horas já é um ato deletério para a saúde que nos deixa comprometidos a diversos níveis, nomeadamente no humor, memória e energia.

O quarto pilar da medicina de anti envelhecimento é uma suplementação adequada a cada pessoa, é óbvio que a suplementação tem que ser personalizada com base em análises clínicas e nos sintomas, mas existem suplementos que por norma qualquer pessoa poderá fazer, a vitamina D, selénio e magnésio. Por melhor que seja a alimentação, nós praticamente nunca vamos encontrar quantidade suficiente destes nutrientes através da alimentação.

O quinto pilar que eu defino como fundamental para a saúde é a regulação da parte mental e emocional. O que é que eu quero dizer com isto? O stresse emocional é dos principais causadores de doenças da nossa sociedade, e conseguir regular de forma eficaz a sua forma de pensar e o seu stresse, vai contribuir ativamente para a saúde física e para a bem-estar da pessoa. Eu não ponho a saúde mental e emocional atrás do que toca a estes pilares, defini esta ordem apenas porque se as pessoas fizerem os primeiros quatro bem, já vai ajudar muito a regular a parte mental e emocional.

Por fim, temos toda a parte do equilíbrio hormonal. E o equilíbrio hormonal começa com tudo o que eu disse para trás. Na menopausa na mulher e na andropausa no homem, obviamente, que a situação é um bocadinho diferente, não anula nada do que eu disse, mas acrescenta terapias.

Porquê que a a medicina anti envelhecimento não é uma especialidade?

Em Portugal ainda não é uma especialidade, mas noutros países é considerado como tal, podemos tirar mestrados ou pós-graduações em medicina preventiva ou em medicina integrativa, lá fora. Em Portugal não é acreditada nem reconhecida como uma especialidade, é importante dizer isso.

Porquê que em alguns sítios é e outros não? O que é que difere?

No meu entender, o que difere é o avanço que a medicina tem. Há países onde as práticas médicas ou o conhecimento científico chegam muito mais rápido do que outros países. Pelo menos este é o meu entender sobre a situação. Há países que estão 10 ou 20 anos à frente de outros nesta prática. Não obstante, Portugal é um país que se está a desenvolver cada vez mais e cada vez mais pessoas procuram esta área.

Qual é que é o perfil de uma pessoa que procura este tipo de medicina?

É a pessoa que não quer seguir o caminho só de remédios, remédios, remédios a vida toda. É a pessoa que procura soluções para problemas cuja consulta, digamos, tradicional não encontrou. E é a pessoa que procura e almeja cada vez mais qualidade de vida, cada vez mais energia e no fundo que quer ativamente fazer alterações na sua alimentação e no seu dia-a-dia, mas não sabe ao certo ainda o que fazer e quer aprender como cuidar de si.

Aqui o objetivo é ir ao médico antes de ter um problema, antes de ter sintomas?

Seria o ideal, sem a menor dúvida que seria. A melhor forma de lidar com uma doença é não a ter, porque vai evitar todo o sofrimento que nós poderíamos ter derivado dessa mesma doença. Portanto, sim, muitas pessoas procuram a minha consulta porque querem ativamente prevenir problemas, mas outras querem atenuar ou resolver alguns sintomas ou problemas que tenham já diagnosticados.

É sempre possível prevenir?

Eu diria que é praticamente sempre possível prevenir. Hoje em dia nós atribuímos 10% à genética da pessoa, e 90% à epigenética. A epigenética é tudo o que eu nos estive a dizer, o que a pessoa come, o ambiente que a rodeia, os hábitos, o estilo de vida, tudo. Portanto, na maioria dos casos vai ser possível prevenir doenças, mas existe sempre uma componente genética associada que é algo imprevisível, mas possível de diminuir ao máximo a probabilidade de acontecer.

Na questão do envelhecimento, é realmente possível atrasar os sinais físicos do, como cabelos brancos ou rugas?

É possível atrasar sem a menor dúvida, mas não é possível é evitar. Particularmente no que toca à pele das senhoras, que é uma das grandes preocupações, é claro que existem determinados alimentos, determinados produtos que podem ser colocados na pele, sem correr o risco de intoxicação, porque a nossa pele é uma esponja e os produtos químicos atuam como disruptores endócrinos e por vezes interferem com o nosso equilíbrio normal. Tudo o que é uma boa alimentação, evitando tudo que tiver açúcar refinado, alimentos processados com conservantes, corantes e principalmente adoçantes artificiais, a maior parte dos hidratos de carbono refinados, nomeadamente pão e massas, também não são saudáveis como as pessoas pensam. Depois, tudo o que forem óleos vegetais, como o óleo de girassol, que é muito comumente utilizado para fritar batatas ou para fritar qualquer tipo de alimento, ou o óleo de palma, são altamente inflamatórios e não trazem nenhum benefício para a nossa saúde.

Depois, há atos simples como meia hora antes do pequeno-almoço espremer meio limão num copo de água e beber, podem ajudar muito uma pessoa no seu dia a dia. Obviamente que 99% das pessoas vão fazer isso sem dificuldade, ainda assim há sempre pessoas que não gostam de limão e há sempre pessoas que não vão tolerar bem o limão pelo que depois tem que ser visto de forma personalizada.

Não fumar, não beber álcool, não beber mais do que um café por dia e não nos 90 minutos depois de acordar é também fundamental.

Ainda a nível da alimentação, os alimentos mais poderosos que existem, para a pele, são o pepino e a papaia, que são muito interessantes de introduzir numa alimentação rica e variada

E há algum químico que esteja normalmente presente nos cremes que devemos evitar ao máximo?

A maior parte dos cremes ou produtos de higiene, digamos assim, vão ter químicos que nós não devíamos colocar na pele. Aliás, a regra geral deveria ser aquilo que eu posso colocar na boca e não me faz mal, posso colocar na pele. Ninguém vai pôr um creme desses na boca.

Tomando como princípio a premissa de que a pele é uma esponja, a pele vai absorver tóxicos e tudo o que eu meto na pele acaba por entrar na corrente sanguínea de alguma forma. Olhando para os rótulos existe uma imensidade de nomes químicos que nós deveríamos evitar, mas são tantos que não vale a pena estar a fazer referência a nenhuma individualmente. Nós, na verdade também não podemos fugir a tudo na nossa sociedade. Não podemos fugir a todos os venenos, a todos os tóxicos, porque eles estão presentes até no ar que respiramos, o troque é ir variando os nossos venenos. Ao variar os venenos o corpo organiza-se de tal forma que conseguimos expedi-los de forma eficaz.

Dou apenas uma dica porque há muitas pessoas sofrem de queda de cabelo e existe um químico que está muitas vezes nos shampoos e que pode fazer cair o cabelo ou potenciar a queda de cabelo numa pessoa, é o Sodium Lauryl Sulfate.