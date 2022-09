Javier Blas: 'As sanções à Rússia são como um pai dizer a um filho que fica de castigo um ano depois da asneira'

O jornalista da Bloomberg News veio a Portugal falar do seu novo livro sobre corretores de matérias-primas. Sobre as sanções à Rússia admite a dificuldade de ser bem sucedido: "Como é que se sanciona a economia russa sem dar um tiro nos seus próprios pés? Sem aumentar os preços de tudo o que importa." Admite que esta é uma guerra económica e que resistirá quem conseguir aguentar as consequências negativas mais tempo.

Javier Blas é um dos jornalistas mais reconhecido no campo da energia e das matérias-primas. Falou com a SÁBADO na sua passagem por Lisboa para apresentar o seu primeiro livro - O Mundo à Venda. Dinheiro, Poder e as Corretoras que Negociam os Recursos da Terra -, escrito em parceria com o também jornalista Jack Farchy. Os dois trabalham na Bloomberg News e admitem que receberam muitos pedidos da indústria para não escrever este livro. Afinal quem são os negociantes de matérias-primas que são capazes de ir aos piores locais do mundo para fazer dinheiro e que assumiram subornar governos para comprar os seus produtos.