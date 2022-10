Christiane Torloni: 'Fui criada de um jeito para não ter medo”

De jeans e túnica, a atriz, mãe e avó Christiane Torloni não aparenta a idade que tem (65 anos). Conhecemo-la mais das novelas da Globo do que pela veia documental. Foram as ameaças ambientais à Amazónia que lhe despertaram o lado de ativista. Dorme na floresta e ajuda as tribos com regularidade, através de uma ONG. Também não renega a civilização: vive no Rio de Janeiro, tem casas em São Paulo e em Cascais.