Charley Boorman: 'O mais engraçado nunca é ir de A a B, é quem encontramos pelo caminho'

Charley Boornman é um aventureiro dos nossos tempos. Ao lado do ator Ewan McGregor, viajou de mota desde Londres, passando por Europa e Ásia, até Nova Iorque, da Escócia até à África do sul e, na mais recente temporada de Long Way Up, da América do Sul até à América do Norte num protótipo de uma mota elétrica da Harley Davidson.



Na WebSummit veio dar uma masterclass sobre veículos elétricos e como podem mudar o mundo. Antes dela deu uma entrevista à SÁBADO, em que explicou-nos como ultrapassou um acidente de mota em Portugal que o obrigou a aprender a andar novamente e nos contou qual será a sua próxima grande viagem.