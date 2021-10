Cristina Fallarás: “A construção mais brutal e violenta é a Igreja Católica”

Marcaram-lhe a porta de casa com uma cruz. O objetivo era claro: sinalizar que Cristina Fallarás não estava segura. A jornalista e ativista tornou-se um alvo pelas suas opiniões contra a extrema-direita, o machismo e por ter criado o movimento #Cuéntalo [conta-o] – o Metoo espanhol. Polémica, mordaz, tornou-se mais conhecida quando em 2008 foi despejada do seu apartamento e falou dos problemas da crise económica em Espanha. Autora de vários livros, num deles põe o dedo na ferida da guerra civil espanhola – Honrarás a Tu Padre y a Tu Madre. A família de Cristina espelha as divisões espanholas – neta de um avô general de Franco e de outro republicano que foi fuzilado.



Incómoda, a jornalista já foi insultada pelo sindicato dos polícias quando os acusou de serem fascistas. Diz que Espanha não é um país seguro e acusa a extrema-direita de basear o seu discurso na luta contra o feminismo. Mas não baixa os braços. Para corrigir a História, escreveu O Evangelho de Maria Madalena – um livro onde nos apresenta uma mulher influente.