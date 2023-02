Paulo Pires: 'Tudo o que faço na vida leva-me a viajar'

Adora ler na praia, mas não dispensa a natureza, cultura e boa mesa. Uma viagem com o ator Paulo Pires.

Estamos nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, um oásis no meio da cidade ideal para falar com Paulo Pires sobre os seus lugares preferidos: os trilhos na natureza, uma toalha estendida ao lado de um bom livro ou uma cidade cosmopolita com cultura vibrante.