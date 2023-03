Fernanda Salvaterra: “Não existe uma palmada pedagógica”

Ainda existem pais que pensam que podem fazer o que quiserem com as crianças, que elas lhes pertencem. “Esta ideia de propriedade é errada. Os filhos não são nossos, os filhos são crianças que merecem o respeito e que tem a sua própria identidade”, explica à SÁBADO Fernanda Salvaterra, psicóloga e investigadora. A coordenadora do estudo “Será que uma Palmada Resolve?”, do Instituto de Apoio à Criança (IAC), diz que é preciso mostrar aos pais o impacto psicológico negativo que um castigo corporal tem e que há outras opções. Fala em parentalidade democrática – mais exigente –, mas sempre com regras e limites.