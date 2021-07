Catarina Sarmento e Castro: “O sacrifício dos antigos combatentes não tem preço”

Catarina Sarmento e Castro, secretária de Estado dos Recursos Humanos e Ex-Combatentes, faz um ponto de situação sobre o Estatuto do Antigo Combatente.

O Estatuto do Antigo Combatente, reconhecido pela Lei 46/2020, foi aprovado pelo Parlamento em Junho do ano passado e entrou em vigor em Setembro. Cerca de um ano depois, que balanço faz o Governo da sua aplicação? Em entrevista à SÁBADO, Catarina Sarmento e Castro, secretária de Estado dos Recursos Humanos e Ex-Combatentes, responde à impaciência dos que ainda aguardam a concretização de algumas medidas previstas com a convicção de que "não era possível andarmos mais depressa" e deixa a promessa de que "isto é só início". Porque o sacrifício dos antigos combatentes "não tem preço".



Tem a noção de quantas pessoas são abrangidas pela Lei 46/2020? O número já falado de 400 mil é fiável?

Neste momento é, de facto, um número real. Antigos combatentes são mais de 300 mil, mas a lei – foi uma das novidades que trouxe – alargou o estatuto também às viúvas, que são cerca de 70 mil. Isto dá um universo muito próximo desse número de 400 mil.